Uccise paziente del Casertano con acido | confermati 30 anni per infermiera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Diventa definitiva la condanna a 30di reclusione per Anna Minchella,che nel 2016uniniettandogli con una siringa dell’cloridrico. La Cassazione ha confermato la pena inflitta in Appello nel 2019 a carico della donna (che è in carcere da 5a Benevento e dunque dovrà ora scontare altri 25di reclusione). L’, 49, originaria del, secondo quanto accertato nel corso dei processi, avvelenò Celestino Valentino, 76enne di Pratella (Caserta), mentre era ricoverato all’ospedale ‘Santissimo Rosario’ di Venafro (Isernia), per vendicarsi della figlia dell’uomo, una sua collega in servizio in quell’ospedale, che ...