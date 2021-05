Schianto in moto nel Bresciano | muore 60enne di Albano

(Di sabato 8 maggio 2021) UndiSant’Alessandro, Ferruccio Arsuffi, è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 8 maggio a Idro, in provincia di Brescia. L’uomo, vista la bella giornata, aveva deciso di concedersi una gita ininsieme al nipote, a bordo di un’altra due ruote. Nell’affrontare una curva, avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere con la sua Ducati contro una Jeep che proveniva dalla direzione opposta. L’uomo era molto prudente e non aveva mai avuto un incidente. Non si scarta nessuna ipotesi, dalla disattenzione al malore.

Uno schianto che non gli ha lasciato scampo durante una gita in modo sul lago d'Idro. È morto così Ferruccio Arsuffi di 60 anni: viveva ad Albano S. Alessandro, in provincia di Bergamo. Stava facendo ...