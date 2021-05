Renzi all'autogrill, Biancaneve con la liberatoria: l'ironia non si ferma (Di sabato 8 maggio 2021) I temi della settimana visti attraverso gli ironici meme del web: da Renzi al coprifuoco fino a Biancaneve, perché una risata non ha mai ucciso nessuno Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) I temi della settimana visti attraverso gli ironici meme del web: daal coprifuoco fino a, perché una risata non ha mai ucciso nessuno

Advertising

CarloCalenda : Ma non ho capito bene qual è lo scoop? Renzi ha incontrato una persona che già conosceva quando era al governo? In… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Maggio: 007: Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all’autogrill - lucianonobili : BOOM! Fermi tutti: come fa la “cittadina curiosa”, che secondo #Reportrai3 avrebbe casualmente filmato, a sapere c… - GigioFigio : RT @PaoloRonk: Renzi questo fine cosa farà ? Villetta abusiva ? Girerà senza mascherina ? Farà visita a parenti inquisiti o vedrà uno sceic… - dammydoc : RT @Ste_Mazzu: Renzi fa un esposto per scoprire il nome di chi lo filmò all'autogrill col dirigente dei servizi, dimodoché in futuro anche… -