Isola, malore per Iva Zanicchi: lascia lo studio con una mano gonfia (Di sabato 8 maggio 2021) «Isola dei famosi» 2021, malore per Iva Zanicchi che abbandona lo studio. Ennesimo colpo di scena al reality show di Canale 5, che dopo l’abbandono di tanti naufraghi, provati dalla fame, ha assistito anche durante la puntata di venerdì 7 maggio ad un clamoroso nuovo ritiro. Ma cosa è successo? L’opinionista si è vista costretta a lasciare la trasmissione in anticipo per un incidente che le ha procurato febbre e un particolare gonfiore alla mano. leggi anche l’articolo —> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: «Tanta paura» Iva Zanicchi Isola dei famosi malore: lascia lo studio con una mano gonfia Durante la prima parte della ... Leggi su urbanpost (Di sabato 8 maggio 2021) «dei famosi» 2021,per Ivache abbandona lo. Ennesimo colpo di scena al reality show di Canale 5, che dopo l’abbandono di tanti naufraghi, provati dalla fame, ha assistito anche durante la puntata di venerdì 7 maggio ad un clamoroso nuovo ritiro. Ma cosa è successo? L’opinionista si è vista costretta are la trasmissione in anticipo per un incidente che le ha procurato febbre e un particolare gonfiore alla. leggi anche l’articolo —> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: «Tanta paura» Ivadei famosilocon unaDurante la prima parte della ...

Advertising

infoitcultura : Isola 2021, malore per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: «Voglio andare a casa» - Maryeterngif1 : ISOLA DEI FAMOSI 2021 MALORE PER IVA ZANICCHI CHE ABBANDONA LO STUDIO - ROTOCALCO CINEMATOGRAFICO & TV… - infoitcultura : Malore improvviso: Angela Melillo lascia l'Isola dei Famosi - infoitcultura : Isola dei Famosi, malore per Angela Melillo: le condizioni -