Inter | Scudetto e dubbi | Conte | Marotta e Ausilio via?

Advertising

Inter : ?? | INTERGRAM I M SCUDETTO edition ?????? Rivediamo insieme le Instagram Stories dei Campioni d'Italia! - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - ReginaBaresi : È importante scegliere sempre la strada giusta. Milano è nerazzurra. L’Italia è nerazzurra. I M SCUDETTO. ????… - Dejanino87 : Il #razzocinese potrebbe cadere su alcune zone in Italia, #Zazzaroni ' Zhang non ha pagato il carburante , revoca i… - SilviaPrato1 : RT @capuanogio: Secondo #CorSport e #Tuttosport i giocatori dell'#Inter non sono disponibili a venire incontro alle richieste di #Zhang di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Scudetto

Corriere dello Sport.it

MILANO - Prima partita per l'da Campione d'Italia con la possibilità, per i nerazzurri, di festeggiare losul campo. Il club non ha previsto nessun evento particolare per oggi ma la Curva Nord, attraverso un ...MILANO - Né Conte. Ma nemmeno Marotta e Ausilio . C'è il serio rischio che, dopo lo, l'area tecnica nerazzurra si ritrovi completamente azzerata. Per proseguire diventa, infatti, obbligatorio accettare i piani di Steven Zhang, tra austerity, riduzione dei costi, rinunce e ...L’Inter è avvisata Nelle immagini diffuse dal profilo Instagram ufficiale del club spiccano le perfette conclusioni del 27 blucerchiato, di Keita Balde, di Valerio Verre e di Ernesto Torregrossa. Sott ...Non bastava la situazione legata al Covid che impedisce una festa come si deve a San Siro per lo scudetto, la situazione in casa Inter sarebbe diventata già incandescente un minuto dopo il brindisi pe ...