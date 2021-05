GP Spagna, pole di Hamilton: sono 100 in carriera! Leclerc è quarto (Di sabato 8 maggio 2021) Stavolta è 100, nessuno può sfilargliela. Lewis Hamilton raggiunge un traguardo mostruoso nelle qualifiche del GP Spagna di Formula 1 2021: centesima pole in carriera (26 con la McLaren, 74 con la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 maggio 2021) Stavolta è 100, nessuno può sfilargliela. Lewisraggiunge un traguardo mostruoso nelle qualifiche del GPdi Formula 1 2021: centesimain carriera (26 con la McLaren, 74 con la ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - GiaPettinelli : Gp Spagna: pole Hamilton, è la n.100 in carriera - F1 - ANSA - blaktruth25 : RT @SkySportF1: ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? -