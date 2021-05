Firenze, a centinaia in piazza Santa Croce contro il coprifuoco. Il Comune: "Multe in arrivo" (Di sabato 8 maggio 2021) La manifestazione con balli in piazza fin dopo le 22 per contestare la regola del rientro a casa. Ma dalle immagini si osservano assembramenti e mancato uso delle mascherine. L'assessora di Palazzo Vecchio: "Nessuno ha autorizzato una cosa del genere" Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 8 maggio 2021) La manifestazione con balli infin dopo le 22 per contestare la regola del rientro a casa. Ma dalle immagini si osservano assembramenti e mancato uso delle mascherine. L'assessora di Palazzo Vecchio: "Nessuno ha autorizzato una cosa del genere"

iltirreno : La manifestazione con balli in piazza fin dopo le 22 per contestare il coprifuoco. Ma al vaglio dei vigili urbani o… - Ama_Lella : @DarioNardella fai talmente schifo come sindaco che io e altre centinaia siamo letteralmente SCAPPATI da Firenze!!… - GabTascioni : Stanotte a Milano, Firenze e Napoli sono state organizzate “proteste” contro il coprifuoco. Ecco, diciamo che anch… - corrierefirenze : #Firenze: Musica, balli e falò in Santa Croce contro il #coprifuoco, centinaia di giovani in piazza oltre le 22 | V… - WithN0regrets : RT @roby800: Alcune centinaia di persone oggi a #Firenze contro la repressione del Narco Governo Colombiano! #SOSColombia #MASACREenColomb… -