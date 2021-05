Fiorentina-Lazio | Iachini | “Serviva partita perfetta e l’abbiamo fatta”

Advertising

acffiorentina : ?? | 31’ Dusaaaaaaaaaaa!! Ventesima rete stagionale del centravanti viola ?? Fiorentina ?? Lazio 1??-0??… - acffiorentina : ROCCO COMMISSO|?? 'Bravi ragazzi, ma non è finita'. Il presidente della Fiorentina commenta la vittoria sulla Lazi… - SkySport : FIORENTINA-LAZIO 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (33’) ? #Vlahovic (89’) ?? - persemprecalcio : ?? La #Fiorentina vince contro la #Lazio ?? e riesce finalmente a salvarsi mentre i biancocelesti dicono quasi addio… - infoitsport : Fiorentina - Lazio 1-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

1 Simone Inzaghi , allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la: 'Penso che nel primo tempo la squadra ha tenuto molto bene il campo e comandato la partita. Purtroppo, gli episodi sono ...Una vittoria che vale una salvezza: lasfata il tabù, una delle squadre contro cui ha il peggior trend nelle partite in casa, e mette un'ipoteca sulla permanenza in Serie A, ormai solamente una questione di aritmetica. ...FIRENZE - Lazio ko contro la Fiorentina, affondata dai colpi di Dusan Vlahovic. Doppietta del serbo e per i biancocelesti la corsa Champions League si complica ancora di più. Francesco Acerbi, nel ...Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 15/01/2020 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina - Atalanta Coppa Italia 2019/2020 - Stadio "Artemio Franchi" Nella foto: Giuseppe Iachini, a ...