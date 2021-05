Draghi blocca la propaganda di Salvini sulle riaperture: 'Vedremo i dati e useremo la testa' (Di sabato 8 maggio 2021) Con prudenza e eleganza ma sbarra la strada alla propaganda di Salvini. Se i dati, "abbastanza incoraggianti", sulla pandemia continueranno, sarà possibile procedere a "ulteriori riaperture", ma ... Leggi su globalist (Di sabato 8 maggio 2021) Con prudenza e eleganza ma sbarra la strada alladi. Se i, "abbastanza incoraggianti", sulla pandemia continueranno, sarà possibile procedere a "ulteriori", ma ...

Advertising

globalistIT : - nuova_venezia : Lettera dell’avvocato-consulente: «Vi daremo solo il 30 per cento». Rizzo (Kostruttiva): «Così il Mose si blocca e… - NardoneVadim : @rafam99 @davcarretta Dice si ma sembra un no?? Su export propone il blocco , blocca 150 mila dosi az però dice no a… - Mte90Net : Draghi blocca la rete unica: 'l'ipotesi del monopolio di TIM è stata accantonata' | Lega Nerd - Asgard_Hydra : Draghi blocca la rete unica: 'l'ipotesi del monopolio di TIM è stata accantonata' | Lega Nerd -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi blocca Draghi blocca la propaganda di Salvini sulle riaperture: 'Vedremo i dati e useremo la testa' ad_dyn A proposito di turismo, nel corso della due giorni di Porto, Draghi ha chiesto all'Ue di accelerare sulla definizione del 'green pass'. "E' stata chiesta con molta enfasi da parte nostra - ha ...

L'ultima spiaggia Quella del presidente Draghi rappresenta una iniezione di fiducia che infonde positività, ma per ... Senza congressi e senza eventi, inoltre, si blocca la capacità del Paese di fare innovazione e di ...

Draghi blocca la propaganda di Salvini sulle riaperture: "Vedremo i dati e useremo la testa" Globalist.it Draghi blocca la propaganda di Salvini sulle riaperture: "Vedremo i dati e useremo la testa" Le parole del premier dal Consiglio europeo di Porto: "Voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si c ...

Draghi: «Prima di liberalizzare brevetti rimuovere ostacoli export» «Prima di arrivare alla liberalizzazione dei brevetti dei vaccini bisognerebbe fare cose più semplici tipo la rimozione del blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti per primi ...

ad_dyn A proposito di turismo, nel corso della due giorni di Porto,ha chiesto all'Ue di accelerare sulla definizione del 'green pass'. "E' stata chiesta con molta enfasi da parte nostra - ha ...Quella del presidenterappresenta una iniezione di fiducia che infonde positività, ma per ... Senza congressi e senza eventi, inoltre, sila capacità del Paese di fare innovazione e di ...Le parole del premier dal Consiglio europeo di Porto: "Voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si c ...«Prima di arrivare alla liberalizzazione dei brevetti dei vaccini bisognerebbe fare cose più semplici tipo la rimozione del blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti per primi ...