Amici | Raffaella Mennoia contro gli spoiler

(Di sabato 8 maggio 2021), una delle autrici dei programmi di Maria De Filippi, da Uomini e Donne fino ad, si è scagliata duramentele pagine che pubblicano le anticipazioni delle trasmissioni. “Non seguitele più!”, ha chiesto, indignata, ai suoi followers. Questa edizione di, che ha riscosso grande successo tra il pubblico, è stata interamente registrata: anche le puntate del serale, dove la competizione e lo spettacolo non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Mennoia ha precisato su Instagram che le anticipazioni dinon vengono fornite dalla produzione o dagli autori. A spifferare tutto sono alcuni presenti tra il pubblico in contatto con ...20 ,Mennoia risponde sulle anticipazioniMennoia ha sottolineato che gli interrogativi del pubblico sulla pubblicazione delle anticipazioni non devono essere rivolti a chi ...Con una serie di video pubblicati su Instagram, Raffaella Mennoia prende le distanze dagli ultimi spoiler usciti su "Amici" di Maria De Filippi, invitando i suoi fan a non seguire certe pagine sui soc ...Domani, sabato 8 maggio, ci sarà infatti la semifinale di Amici 20 e ieri sera si è registrata la semifinale di cui sono appunto uscite le anticipazioni. Iniziate ad insultare le pagine che pubblicano ...