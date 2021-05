Windows 10X: il nuovo OS non arriverà nel 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Windows 10X, la nuova versione “lite” di Windows annunciata da Microsoft due anni fa, non arriverà nel 2021 e forse non sarà mai rilasciato. Windows 10X è stato posticipato? Circa un anno fa, l’azienda di Redmond aveva annunciato che Windows 10X sarebbe inizialmente arrivato sui dispositivi a schermo singolo e successivamente sui dispositivi dual-screen come Surface Neo. La situazione però sembra essere ulteriormente cambiata a sfavore del nuovo sistema operativo. La notizia arriva da un post del noto giornalista Brad Sams dove riporta che, secondo delle fonti vicine all’azienda, i piani di Microsoft riguardo al nuovo OS stanno cambiando. Secondo le fonti il colosso di Redmond non rilascerà Windows 10X quest’anno ed è anche probabile ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 7 maggio 2021)10X, la nuova versione “lite” diannunciata da Microsoft due anni fa, nonnele forse non sarà mai rilasciato.10X è stato posticipato? Circa un anno fa, l’azienda di Redmond aveva annunciato che10X sarebbe inizialmente arrivato sui dispositivi a schermo singolo e successivamente sui dispositivi dual-screen come Surface Neo. La situazione però sembra essere ulteriormente cambiata a sfavore delsistema operativo. La notizia arriva da un post del noto giornalista Brad Sams dove riporta che, secondo delle fonti vicine all’azienda, i piani di Microsoft riguardo alOS stanno cambiando. Secondo le fonti il colosso di Redmond non rilascerà10X quest’anno ed è anche probabile ...

Advertising

zazoomblog : Windows 10X in standby: Microsoft si concentra su Windows 10 - hwupgrade : Microsoft avrebbe fermato i lavori su #Windows10X: focus sul miglioramento di Windows 10 ?? - PieroDaCu : RT @HDblog: Windows 10X in standby: Microsoft si concentra su Windows 10 | Rumor - andreazenatti93 : RT @HDblog: Windows 10X in standby: Microsoft si concentra su Windows 10 | Rumor - HDblog : Windows 10X in standby: Microsoft si concentra su Windows 10 | Rumor -