Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2021 ore 16 | 30

(Di venerdì 7 maggio 2021)7 MAGGIOORE 16:20 – FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A91FIUMICINO. Più AVANTI CODE A TRATTI FINO ALL’USCITA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E Più AVANTI TRA NOMENTANA E A24TERAMO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE RACCORDO DA FIORENTINI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER LAVORI SU CORSIE CENTRALI ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER I CANTIERI CONTINUANO NEL POMERIGGIO I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE 218 ROCCA DI PAPA AL KM 5+300. ...