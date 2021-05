Traffico Roma del 07-05-2021 ore 15:30 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico in aumento sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud l’anello interno e trafficato tra Settebagni e Prenestina circolazione rallentata su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni migliorano gli spostamenti sulla Cassia bis dove per un incidente il Traffico ha subito ulteriori rallentamenti tra Castel dei ceveri e via Veientana nuova verso il grande Traffico intenso lungo la galleria Giovanni XXIII e proseguendo su via Pineta Sacchetti verso Boccea stessa situazione su via Flaminia Nuova e sulla Cassia in uscita dalla città infine regolare per questo fine settimana il servizio della linea metro C tra San ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazionein aumento sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino e la diramazioneSud l’anello interno e trafficato tra Settebagni e Prenestina circolazione rallentata su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni migliorano gli spostamenti sulla Cassia bis dove per un incidente ilha subito ulteriori rallentamenti tra Castel dei ceveri e via Veientana nuova verso il grandeintenso lungo la galleria Giovanni XXIII e proseguendo su via Pineta Sacchetti verso Boccea stessa situazione su via Flaminia Nuova e sulla Cassia in uscita dalla città infine regolare per questo fine settimana il servizio della linea metro C tra San ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - fabiovalenza : RT @CarloCalenda: Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano servizi m… - TrafficoA : A24 - Roma - Code a tratti A24 roma-L'aquila-teramo Code a tratti tra Via Fiorentini e Inizio Complanare per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ztl centro storico, dall'11 maggio la riattivazione dei varchi In tali fasce orarie la ztl sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati). Fino a lunedì ... Restano invariati gli orari della zona pedonale di Corso Italia, via Roma e vie limitrofe.

Viterbo: ZTL centro storico, dall'11 maggio riattivazione dei varchi In tali fasce orarie la ztl sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati). Fino a lunedì ... Restano invariati gli orari della zona pedonale di Corso Italia, via Roma e vie limitrofe.

Ugl: piste ciclabili Raggi memorabili solo per impatto negativo Roma - "Spesso la Sindaca Raggi rivendica i risultati ottenuti dalla sua Giunta con la realizzazione di nuove piste ciclabili, nonostante abbia realizzato ...

