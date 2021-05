Superlega, la UEFA reintegra nove club su dodici: trattenute sui ricavi per una stagione (Di venerdì 7 maggio 2021) La UEFA ha comunicato di aver reintegrato nove club su dodici tra quelli che aveva preso parte al progetto della Superlega Il caso Superlega giunge a una svolta importante, ma non è ancora chiuso. Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato il reintegro di nove club su dodici che avevano preso parte al progetto. Si tratta di Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City. Queste le disposizioni a cui dovranno sottostare i club reintegrati: riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli Statuti UEFA rimane impegnato e parteciperà a qualsiasi competizione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Laha comunicato di avertosutra quelli che aveva preso parte al progetto dellaIl casogiunge a una svolta importante, ma non è ancora chiuso. Attraverso un comunicato ufficiale, laha annunciato il reintegro disuche avevano preso parte al progetto. Si tratta di Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City. Queste le disposizioni a cui dovranno sottostare iti: riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli Statutirimane impegnato e parteciperà a qualsiasi competizione ...

Advertising

forumJuventus : Superlega: 'Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee' ??? - Agenzia_Ansa : Superlega a Uefa: 'Non si possono escludere i club dalla Champions' #ANSA - GoalItalia : La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? - SimonePerego3 : RT @GoalItalia: La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? https://t.… - SimonePerego3 : RT @AAlciato: 9 società su 12 della Superlega hanno accettato eventuali ammende sostanziali se cercano di giocare in una competizione non… -