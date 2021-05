Scrivere di salute mentale (Di sabato 8 maggio 2021) Anno 2021, nel mese di aprile, un uomo muore legato al letto di un reparto di psichiatria di Livorno. Agosto 2019, Elena Casetto, di 19 anni, muore bruciata in un incendio, legata al letto del reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Novembre 2016, Antonio Scaletta, 52 anni, muore dopo un TSO in un reparto di psichiatria di un ospedale nel mantovano. Il 5 agosto 2015 è la volta di Andrea Soldi, 45 anni, a perdere la vita … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 maggio 2021) Anno 2021, nel mese di aprile, un uomo muore legato al letto di un reparto di psichiatria di Livorno. Agosto 2019, Elena Casetto, di 19 anni, muore bruciata in un incendio, legata al letto del reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Novembre 2016, Antonio Scaletta, 52 anni, muore dopo un TSO in un reparto di psichiatria di un ospedale nel mantovano. Il 5 agosto 2015 è la volta di Andrea Soldi, 45 anni, a perdere la vita … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Scrivere di salute mentale

