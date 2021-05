Protesta e repressione in Colombia per le riforme del Governo Duque (Di venerdì 7 maggio 2021) Da dieci giorni la Colombia è attraversata da grandi manifestazioni e proteste contro il Governo conservatore di Iván Duque Márquez. Ad aprile il Governo Colombiano ha proposto una riforma fiscale, che espandesse le imposte sui consumi, ed eliminasse varie esenzioni fiscali per i contribuenti a medio e basso reddito, per far fronte al crescente deficit causato dalla pandemia, che ha lasciato il paese in una grave crisi economica. Inoltre, il Governo ha annunciato un progetto di riforma del sistema sanitario, tentando di andare verso una privatizzazione. Per prevenire le proteste, il 27 aprile un giudice ha proibito tutte le manifestazioni, adducendo come pretesto il rischio sanitario, ciononostante il giorno dopo decine di migliaia di Colombiani sono scesi in piazza a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Da dieci giorni laè attraversata da grandi manifestazioni e proteste contro ilconservatore di IvánMárquez. Ad aprile ilno ha proposto una riforma fiscale, che espandesse le imposte sui consumi, ed eliminasse varie esenzioni fiscali per i contribuenti a medio e basso reddito, per far fronte al crescente deficit causato dalla pandemia, che ha lasciato il paese in una grave crisi economica. Inoltre, ilha annunciato un progetto di riforma del sistema sanitario, tentando di andare verso una privatizzazione. Per prevenire le proteste, il 27 aprile un giudice ha proibito tutte le manifestazioni, adducendo come pretesto il rischio sanitario, ciononostante il giorno dopo decine di migliaia dini sono scesi in piazza a ...

Advertising

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Protesta e repressione in Colombia per le riforme del Governo Duque - HuffPostItalia : Protesta e repressione in Colombia per le riforme del Governo Duque - Anna38949854 : RT @RadioRadioWeb: Quella che, in origine, sembrava dovesse essere una semplice protesta è divenuta rapidamente assai più simile a una vera… - pin_klo : RT @nenanewsagency: #PALESTINA Notte di protesta e repressione a #SheikhJarrah, due palestinesi uccisi a Jenin. Violenze nel quartiere di G… - nenanewsagency : #PALESTINA Notte di protesta e repressione a #SheikhJarrah, due palestinesi uccisi a Jenin. Violenze nel quartiere… -