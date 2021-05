Ospedale Fatebenefratelli | 4 giorni di percorsi formativi | Febbraro relazionerà su carcinoma polmonare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al via il percorso formativo organizzato dagli Ospedali della Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio –e rivolto a vari specialisti di branche mediche e chirurgiche. Il motivo di questo percorso formativo nasce dalla considerazione che gli attuali modelli diagnostici e terapeutici, per quanto associati ad una sempre maggiore complessità , sono legati ancora ad autoreferenzialità e non misurano gli outcome ottenuti. Tale approccio autoreferenziale non favorisce la politica di lavorare in team e di esprimere le potenzialità dei vari specialisti al servizio della complessità clinica . E’ necessario pertanto aderire a raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte con metodi sistematici, allo scopo di assistere i medici nel decidere le modalità di assistenza più ...