ORE 14 | MILO INFANTE CONFERMATO DA SETTEMBRE SI ALLUNGA IL TALK DI RAI2?

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si va verso la conferma delle produzioni del daytime di. Scontata quella dei Fatti Vostri, pilastro da oltre 30 anni grazie all’infaticabile Michele Guardì e alla simpatia e ironia di Giancarlo Magalli. E pare che anche il pomeriggio vedrà il semaforo verde, da Detto Fatto a Ore 14, ilshow diche ha debuttato in questa stagione. Non è la prima volta chesi misura con la fascia pomeridiana di. Ricordiamo l’esperienza de L’Italia sul 2 qualche anno fa, e ora è tornato al genere che più gli è congeniale. Dopo un inizio in cerca di identità, Ore 14 ha virato sulla cronaca trovando una sua dimensione e gli ascolti hanno premiato la scelta, arrivando a sfiorare il 6%. Nei giorni in cui è tornato attuale il caso di Denise Pipitone, ...

Tra le reti Rai, ad occuparsi con insistenza del giallo di Mazara del Vallo sono in particolare tre trasmissioni: La Vita in Diretta di Alberto Matano, Ore 14 di Milo Infante e Chi l'ha visto di Federica Sciarelli.