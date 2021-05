Omicidio Cerciello, ergastolo per i due 20enni americani (Di venerdì 7 maggio 2021) ergastolo per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Questa la condanna della prima Corte d’Assise per i 20enni americani accusati dell’Omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel quartiere Prati di Roma. ergastolo per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Questa la condanna della prima Corte d’Assise per i 20enni americani accusati dell’Omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel quartiere Prati di Roma. La sentenza nell’aula bunker di Rebibbia, alla presenza degli imputati, è stata letta dalla presidente Marina Finiti ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Questa la condanna della prima Corte d’Assise per iaccusati dell’di MarioRega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel quartiere Prati di Roma.per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Questa la condanna della prima Corte d’Assise per iaccusati dell’di MarioRega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel quartiere Prati di Roma. La sentenza nell’aula bunker di Rebibbia, alla presenza degli imputati, è stata letta dalla presidente Marina Finiti ...

