Nessuna area socio-sanitaria per OSS, Assistenti Sociali e Sociologi. Bocciata proposta in Parlamento. (Di venerdì 7 maggio 2021) Female nurse with a mask putting on gloves La senatrice Barbara Guidolin (M5S) si è vista bocciare emendamento d’istituzione area sanitaria per Oss, Assistenti Sociali e sociologi. “Purtroppo devo comunicare a tutti gli Operatori socio Sanitari, agli Assistenti Sociali e ai sociologi che il mio emendamento e quello della collega Sen.ce Paola Boldrini, che prevedono l’istituzione dell’area socio-sanitaria in cui confluiscono le categorie richiamate, è stato appena respinto in aula”. Lo ha dichiarato poco fa la sen. Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle. Ecco la nota di Guidolin. Gli Operatori sociosanitari, gli Assistenti Sociali ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Female nurse with a mask putting on gloves La senatrice Barbara Guidolin (M5S) si è vista bocciare emendamento d’istituzioneper Oss,logi. “Purtroppo devo comunicare a tutti gli OperatoriSanitari, aglie ailogi che il mio emendamento e quello della collega Sen.ce Paola Boldrini, che prevedono l’istituzione dell’in cui confluiscono le categorie richiamate, è stato appena respinto in aula”. Lo ha dichiarato poco fa la sen. Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle. Ecco la nota di Guidolin. Gli Operatorisanitari, gli...

