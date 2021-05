Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini a caccia del terzo record nella Manica

(Di venerdì 7 maggio 2021) . Il Team italiano e? pronto a partire per le 595 miglia della rotta originale del Fastnet. L’obiettivo: battere il tempo fissato da PowerPlay (25 ore, 4 minuti e 18 secondi).70 e? pronto a partire per tentare ilsulla rotta originale del Fastnet. Il via e? previsto per oggi, venerdi? 7 maggio, intorno alle 19.00 GMT (21.00 ora italiana). L’obiettivo die dell’equipaggio e? migliorare il tempo fissato appena un mese fa dal MOD70 PowerPlay di Peter Cunningham: 25 ore, 4 minuti e 18 secondi, con una velocita? media di 23,73. Dopo aver gia? conquistato duenelle ultime settimane, da Plymouth a La Rochelle (12 ore, 15 minuti, 21 secondi) e da Cowes a Dinard (4 ore, 30 minuti, 49 secondi), ...

Le novità - Dal 2021, oltre al ritorno dei X2, alla loro sesta partecipazione, per quest'anno sono ammessi i grandi trimarani70 condi Giovanni Soldini, reduce da una stagione di ...Il Team italiano è pronto a partire per le 595 miglia della rotta originale del Fastnet. L'obiettivo: battere il tempo fissato da PowerPlay ...Maserati Multi 70 è pronto a partire per tentare il record sulla rotta originale del Fastnet. Il via è previsto per oggi, venerdì 7 maggio, intorno alle 19.00 GMT (21.00 ora italiana). L'obiettivo di ...