Judgment 2 ha una data di uscita? Un leak rivela che il sequel si intitolerà Lost Judgment

(Di venerdì 7 maggio 2021) Undello spin-off di Yakuza del 2019,, è apparentemente trapelato su PlayStation Network. Il titolo è incentrato su Takayuki Yagami, un detective che segue un caso che riguarda cadaveri i cui occhi sono stati rimossi. Il gioco si svolge a Kamurocho, che è stata l'ambientazione di più titoli della serie Yakuza. Il gioco è stato originariamente pubblicato su PlayStation 4, ma è stato portato in seguito su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia il 23 aprile di quest'anno. Iltrapelato diè apparentemente intitolato, anche se probabilmente impareremo di più sul titolo oggi, dato che per il 7 maggio Ryu Ga Gotoku ha in serbo un evento dedicato. Leggi altro...

Lost Judgment compare in anticipo sul PlayStation Store giapponese, svelando numerosi dettagli a poche ore dall'annuncio ufficiale. Un leak relativo alla Digital Deluxe Edition sul PS Store giapponese conferma che il nuovo capitolo si chiamerà Lost Judgment.