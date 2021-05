In Colombia è in corso una strage: l’effetto di un paese svenduto per anni alle multinazionali (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi giorni in Colombia è in corso una vera e propria strage a seguito dell’intervento delle forze speciali di polizia (Esmad) e dell’esercito contro le manifestazioni convocate contro il governo del presidente Duque. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di quest’ultimo di proporre una riforma fiscale di netto stampo liberista, ovvero da Robin Hood alla rovescia: togliere ai poveri per dare ai ricchi, comprensivi delle tradizionali oligarchie Colombiane e dei nuovi ricchi tra cui anche narcos, in un paese che produce oltre il 90% della cocaina mondiale. Vengono al pettine più in generale i nodi di un lunghissimo periodo storico che ha visto i governi in carica, tutti di destra o centrodestra, fare del loro peggio per svendere le ingenti risorse del paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi giorni inè inuna vera e propriaa seguito dell’intervento delle forze speciali di polizia (Esmad) e dell’esercito contro le manifestazioni convocate contro il governo del presidente Duque. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di quest’ultimo di proporre una riforma fiscale di netto stampo liberista, ovvero da Robin Hood alla rovescia: togliere ai poveri per dare ai ricchi, comprensivi delle tradizionali oligarchiene e dei nuovi ricchi tra cui anche narcos, in unche produce oltre il 90% della cocaina mondiale. Vengono al pettine più in generale i nodi di un lunghissimo periodo storico che ha visto i governi in carica, tutti di destra o centrodestra, fare del loro peggio per svendere le ingenti risorse del...

