Il coronavirus scala anche l'Everest, la pandemia dilaga in Nepal (Di venerdì 7 maggio 2021) Era solo questione di tempo: la pandemia di Covid-19 è arrivata a estendere i suoi tentacoli fino all’Everest, la vetta più alta del mondo. Malgrado il dilagare dei contagi nella vicina India, il governo Nepalese si è deciso troppo tardi a chiudere il confine lungo 1.850 km: fino a poche ore fa, le persone lo hanno attraversato regolarmente, per lavorare, visitare i familiari o tornare nel proprio Paese. Il contagio, inevitabilmente, si è mosso con loro, come dimostra l’impennata di casi registrata negli ultimi giorni. Giovedì il Paese di una trentina di milioni di persone ha registrato un record nazionale di aumento giornaliero dei contagi: 8.970. Degli oltre 3.500 decessi registrati dall’inizio della pandemia, 400 si sono verificati nelle ultime due settimane, secondo i dati ufficiali. L’allarme è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Era solo questione di tempo: ladi Covid-19 è arrivata a estendere i suoi tentacoli fino all’, la vetta più alta del mondo. Malgrado ilre dei contagi nella vicina India, il governoese si è deciso troppo tardi a chiudere il confine lungo 1.850 km: fino a poche ore fa, le persone lo hanno attraversato regolarmente, per lavorare, visitare i familiari o tornare nel proprio Paese. Il contagio, inevitabilmente, si è mosso con loro, come dimostra l’impennata di casi registrata negli ultimi giorni. Giovedì il Paese di una trentina di milioni di persone ha registrato un record nazionale di aumento giornaliero dei contagi: 8.970. Degli oltre 3.500 decessi registrati dall’inizio della, 400 si sono verificati nelle ultime due settimane, secondo i dati ufficiali. L’allarme è ...

