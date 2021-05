I Soliti Ignoti, Amadeus una furia contro Donatella Rettore «Fammi finire di parlare…» (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche ieri è andata in onda un’altra puntata de I Soliti Ignoti e l’ospite detective era Donatella Rettore, amatissima cantante. La vincita, anche ieri sera, era da devolvere al Centro Astalli per i rifugiati. Donatella Rettore ha giocato, a tratti bene a tratti un po’ meno bene e, alla fine, su otto Ignoti, ne ha indovinato solo quattro. In ogni caso, il montepremi che è riuscita ad accumulare è stato di tutto rispetto, e cioè 20.000 euro. Donatella Rettore regala tanta vivacità alla serata Donatella Rettore ha regalato alla serata tanta vivacità come è proprio nel suo carattere e il pubblico da casa ha apprezzato tanto perché non ha avuto momenti di noia o stanchezza. Donatella ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche ieri è andata in onda un’altra puntata de Ie l’ospite detective era, amatissima cantante. La vincita, anche ieri sera, era da devolvere al Centro Astalli per i rifugiati.ha giocato, a tratti bene a tratti un po’ meno bene e, alla fine, su otto, ne ha indovinato solo quattro. In ogni caso, il montepremi che è riuscita ad accumulare è stato di tutto rispetto, e cioè 20.000 euro.regala tanta vivacità alla serataha regalato alla serata tanta vivacità come è proprio nel suo carattere e il pubblico da casa ha apprezzato tanto perché non ha avuto momenti di noia o stanchezza....

Advertising

infoitcultura : 'Ma cosa dice?'. I soliti ignoti, l'imbarazzo di Amadeus. Il concorrente non si ferma in tempo. Pubblico inviperito… - infoitcultura : Gianni Ippoliti al veleno: “La Rai paga Endemol per ‘I soliti ignoti’, ma poteva averlo grat - infoitcultura : Altra tegola sulla Rai, Gianni Ippoliti: 'Ecco la verità su 'I soliti ignoti'. Baudo conferma - infoitcultura : Gianni Ippoliti/ “Soliti ignoti lo inventai io ma la Rai lo ricomprò da Endemol” - infoitcultura : Donatella Rettore, disfatta a Soliti Ignoti: “Mi dispiace moltissimo” -