Advertising

sportli26181512 : Eriksen: 'Adesso ho capito Conte, all’Inter si può aprire un ciclo': Eriksen: 'Adesso ho capito Conte, all’Inter si… - Vtwenty4 : Christian Eriksen è tornato a pubblicare bottigliette. Adesso mi sento meglio. - laphaelreao : RT @OnorioFerraro: @stillers1971 Adesso no, anche perché Eriksen adesso è diventato inamovibile. Se salta Eriksen si rischia di stravolgere… - _goodtime__ : @frigiola @Emme10_ Adesso basta complimenti se prima non si scusa con Eriksen - OnorioFerraro : @stillers1971 Adesso no, anche perché Eriksen adesso è diventato inamovibile. Se salta Eriksen si rischia di stravo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen Adesso

La Gazzetta dello Sport

Ora che sul petto brilla il suo primo scudetto in un grande torneo, Christianha capito che tutto aveva un senso: pazientare in panchina con sguardo amletico, entrare nel recupero, e poi, un po' alla volta, convincere Conte, fino a prendere per mano l'Inter. C'è del ...... tutta l'Inter merita stima e rispetto, e quando dico tutta intendo anche chi all'Internon ... Christian. Fin da subito il danese sembrava doversi guadagnare il posto in una squadra che ...Inter: Christian Eriksen uno dei protagonisti del 19° scudetto nerazzurro. Ma può fare veramente di più. L'obiettivo per la prossima stagione ...La sua crescita a livello fisico in questi ultimi giorni è stata molto importante e adesso si spera addirittura di averlo in campo per la partita di Firenze. La difesa della Lazio. Convocato o meno è ...