Equità tassazione | Macron punge Biden

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Anche includendo le riforme annunciate da, “sulladelle imprese più ricche ci sta ancora tanta strada da fare affinchè l’fiscale negli USA assomigli a quella che c’è in Europa”. E’ quanto ha rivendicato il Presidente francese Emmanuel, giungendo al vertice sociale di Porto della presidenza portoghese di turno dell’Ue. “Vi invito a guardare le tassazioni che ci sono negli Usa, inclusa quella di questa riforma, e in Europa. Sono contentissimo che gli Usa ci seguano su quello che proponiamo, ma ladel digitale era spinta da noi europei e francesi ed era bloccata dagli americani in sede OCSE“, ha detto.si è anche detto “del tutto favorevole” alla revoca dei brevetti sui vaccini. Il Presidente francese, questa mattina in ...

Teleborsa

