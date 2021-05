Durigon | il Pd non segue il M5S ' Draghi non vuole altre tensioni'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova frattura per l'asse Pd-M5S. I Democratici - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare -, almeno per il momento, non intendono seguire i pentastellati sulla mozione di sfiducia al sottosegretario all'Economia della Lega Claudio, presentata mercoledì scorso a Montecitorio. Dal partito di Enrico Letta sottolineano prima di tutto il principio del... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ManlioDS : Abbiamo chiesto trasparenza e chiarimenti, non sono arrivati, ora il tempo è scaduto. Sono stanco di sentire chiacc… - AzzolinaLucia : Salvini, invece di pensare a Renzi, perché non ci spieghi cosa ha combinato il tuo sottosegretario Durigon, gli int… - fanpage : 'Il sottosegretario Durigon si dovrebbe dimettere all’istante' Le parole di Alessandro Di Battista a… - Paola15617884 : RT @Black300Joe: Dedicato a @luigidimaio che al posto di occuparsi della LIBIA, ciarla di DURIGON. Caro GIGGINO, te lo spiega @lucateles… - Black300Joe : Dedicato a @luigidimaio che al posto di occuparsi della LIBIA, ciarla di DURIGON. Caro GIGGINO, te lo spiega… -

Ultime Notizie dalla rete : Durigon non

E' una scelta giusta, un'azione che chiedevo, in quanto elettore del M5S, già giorni fa, perchéè dignitoso chericopra ancora un ruolo così importante all'interno del Mef che è capofila ...E' una scelta giusta, un'azione che chiedevo, in quanto elettore del M5S, già giorni fa, perchéè dignitoso chericopra ancora un ruolo così importante all'interno del Mef che è capofila ...Il Movimento 5 Stelle alla Camera ha presentato una mozione per la revoca della nomina del sottosegretario leghista al ministero dell'Economia e delle Finanze, Claudio Durigon. "Come emerge da un'inch ...Luigi Di Maio ritorna a parlare del coprifuoco: “Il 16 maggio potrebbe essere la data giusta per superarlo”. ROMA – Luigi Di Maio ritorna a parlare del coprifuoco e si allinea alla posizione degli ape ...