Covid-19 | card vaccini | ecco i primi esemplari

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non senza un pizzico di orgoglio il responsabile dell’areadell’Asl di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi mostra una delle primerilasciate dalla regione Campania che attesta la vaccinazione del soggetto che la riceve, con entrambe le dosi. Da ieri chi è in possesso di una di queste, potrà entrare nelle strutture come le RSA nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali. “La Campania è stata tra le prime regioni a muoversi in tempo per il rilascio delle-ha dichiarato il dottore Saggese -ed oggi siamo già pronti a farle entrare in funzione, non dimenticando di dire che chi la possiede dovrà comunque attenersi all’uso di mascherine e rispettare le altre regole di sicurezza ”. A tutt’oggi sono state realizzate e risultano in consegna circa ...