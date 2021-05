Carcere, detenuto napoletano condannato all'ergastolo per omicidio evade usando un permesso di lavoro (Di venerdì 7 maggio 2021) Recluso nel Carcere di Capanne, a Perugia, con una condanna all'ergastolo per omicidio, un detenuto napoletano - Domenico D'Andrea, conosciuto anche col soprannome di Pippotto - è... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 maggio 2021) Recluso neldi Capanne, a Perugia, con una condanna all'per, un- Domenico D'Andrea, conosciuto anche col soprannome di Pippotto - è...

