Cannella pubblica “Ore Piccole” | il suo secondo Album Honiro Label

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cannella pubblica

RomaDailyNews

... si tratta di un gesto simbolico che non crei nessun rischio alla salute, ma che serva a ... Rosaria Lopedote (ANPI Puglia), Tonio Salamina (Ass.ne Legalitria), Alessandro(Studente ...... si tratta di un gesto simbolico che non crei nessun rischio alla salute, ma che serva a ... Rosaria Lopedote (ANPI Puglia), Tonio Salamina (Ass.ne Legalitria), Alessandro(Studente ...La distinzione tra scienza e pseudomedicina è messa sempre più in pericolo dalla mescolanza tra le due all’interno delle riviste scientifiche. Ma chi si occupa di Sanità pubblica non può in nessun mod ...In India ma non solo, le multinazionali della pubblicazione scientifica in cambio di soldi danno una bella platea a sciocchezze di ogni tipo, che ingannano il pubblico ...