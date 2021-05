Calciomercato Genoa, in arrivo un giocatore del Crotone (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Genoa punta a rinforzarsi per il prossimo anno, sempre più probabile l’arrivo in rossoblù di un giocatore retrocesso con il Crotone Il Genoa guarda al futuro, e guarda da mesi a una squadra da un paio di settimane retrocessa ufficialmente, il Crotone. la squadra di Serse Cosmi ha peccato e non poco in fase difensiva ma ha stupito tutto in quella realizzativa. Ed è così che il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Simy, per lui potrebbe esserci un duello con la Sampdoria ma soprattutto Junior Messias fantasista tuttofare di 30 anni dei calabresi. A novembre Messias ha rinnovato fino al 2024 ma le sirene di una nuova esperienza in A potrebbero farlo vacillare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilpunta a rinforzarsi per il prossimo anno, sempre più probabile l’in rossoblù di unretrocesso con ilIlguarda al futuro, e guarda da mesi a una squadra da un paio di settimane retrocessa ufficialmente, il. la squadra di Serse Cosmi ha peccato e non poco in fase difensiva ma ha stupito tutto in quella realizzativa. Ed è così che il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Simy, per lui potrebbe esserci un duello con la Sampdoria ma soprattutto Junior Messias fantasista tuttofare di 30 anni dei calabresi. A novembre Messias ha rinnovato fino al 2024 ma le sirene di una nuova esperienza in A potrebbero farlo vacillare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OnorioFerraro : ?? #Scamacca al #Milan è più che un'idea. L'attaccante ora al Genoa, nelle ultime ore ha cambiato procuratore: acco… - sportli26181512 : Genoa, ecco il Grifone ideale di Marco Rossi VIDEO: La Bandiera del Genoa disegna il suo Grifone...… - sportli26181512 : Genoa-Sassuolo: ecco arbitro, assistenti e var: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, de… - sportli26181512 : Genoa, ultime chiamate per Onguenè. L'addio è vicino: Doveva essere il rinforzo del reparto arretrato. L'uomo in pi… - sportli26181512 : Genoa, Pruzzo: 'Col Sassuolo serve più aggressività': Roberto Pruzzo non ha dubbi: se il Genoa vuole salvarsi deve.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Juve: Genoa e Bologna ti contendono un giovane talento Negli ultimi tempi, tuttavia, anche Bologna e Genoa, club sempre molti attenti ai talenti delle serie inferiori, avrebbero sondato il terreno con la società toscana.

Andrea Della Valle toglie Chiesa dal mercato: 'Non venderemo i nostri gioielli' ... senza questi non si va da nessuna parte - ha continuato il proprietario viola - e in questi anni siamo riusciti a fare meglio di società del nostro livello come il Torino, la Samp, il Genoa'. Domani ...

Genoa, ultime chiamate per Onguenè. L'addio è vicino Calciomercato.com Juve: Genoa e Bologna ti contendono un giovane talento Juventus, Genoa e Bologna hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore. Un giovane attaccante reduce dalla prima stagione tra i professionisti. Malgrado un camp ...

Calciomercato Genoa, in arrivo un giocatore del Crotone Il Genoa punta a rinforzarsi per il prossimo anno, sempre più probabile l’arrivo in rossoblù di un giocatore retrocesso con il Crotone Il Genoa guarda al futuro, e guarda da mesi a una squadra da un p ...

Negli ultimi tempi, tuttavia, anche Bologna e, club sempre molti attenti ai talenti delle serie inferiori, avrebbero sondato il terreno con la società toscana.... senza questi non si va da nessuna parte - ha continuato il proprietario viola - e in questi anni siamo riusciti a fare meglio di società del nostro livello come il Torino, la Samp, il'. Domani ...Juventus, Genoa e Bologna hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore. Un giovane attaccante reduce dalla prima stagione tra i professionisti. Malgrado un camp ...Il Genoa punta a rinforzarsi per il prossimo anno, sempre più probabile l’arrivo in rossoblù di un giocatore retrocesso con il Crotone Il Genoa guarda al futuro, e guarda da mesi a una squadra da un p ...