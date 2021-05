Borsa: Asia in ripresa, brilla Taiwan con microchip (Di venerdì 7 maggio 2021) La settimana si chiude con segno positivo per le Borse Asiatiche, sostenute da una serie di dati economici positivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti che hanno rafforzato il sentiment degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) La settimana si chiude con segno positivo per le Borsetiche, sostenute da una serie di dati economici positivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti che hanno rafforzato il sentiment degli ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole: In rialzo Tokyo (+1,8%), lo yen perde terreno sul doll… - ansa_economia : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia. Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - fisco24_info : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia: Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - ansa_economia : Borsa: Asia positiva, chiusi Tokyo e listini cinesi. Per festività. Bene Hong Kong e Seul, futures Usa deboli #ANSA - MKT_INS : Apertura poco mossa per le borse europee mentre i futures di Wall Street viaggiano in negativo, dopo la chiusura co… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in ripresa, brilla Taiwan con microchip Gli aumenti delle azioni dei semiconduttori hanno contribuito a rendere Taiwan il mercato con le migliori prestazioni in Asia, con il benchmark dell'isola che ha registrato un rialzo di oltre l'1%. ...

Shanghai e Shenzhen in declino. Nikkei 225 guadagna lo 0,09% Il clima positivo è confermato dal guadagno intorno allo 0,40% per l'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ...

Borsa: Asia chiude positiva con le trimestrali, Cina debole Agenzia ANSA Borsa: Asia in ripresa, brilla Taiwan con microchip (ANSA) – MILANO, 07 MAG – La settimana si chiude con segno positivo per le Borse asiatiche, sostenute da una serie di dati economici positivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti che hanno raffo ...

Shanghai e Shenzhen in declino. Nikkei 225 guadagna lo 0,09% Dopo una seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,93% giovedì su nuovi massimi storici), alla riapertura ...

Gli aumenti delle azioni dei semiconduttori hanno contribuito a rendere Taiwan il mercato con le migliori prestazioni in, con il benchmark dell'isola che ha registrato un rialzo di oltre l'1%. ...Il clima positivo è confermato dal guadagno intorno allo 0,40% per l'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ...(ANSA) – MILANO, 07 MAG – La settimana si chiude con segno positivo per le Borse asiatiche, sostenute da una serie di dati economici positivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti che hanno raffo ...Dopo una seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,93% giovedì su nuovi massimi storici), alla riapertura ...