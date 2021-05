Amici, Deddy è disperato | Le lacrime inconsolabili del cantante | Cosa gli è successo (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso del noto talent ‘Amici’, non mancano i colpi di scena. Ecco cos’è successo tra Rudy Zerbi e l’allievo Deddy. La finale del Serale di ‘Amici di Maria De Filippi‘ si avvicina sempre di più e, com’è giusto che sia, crescono anche le ansie e le tensioni soprattutto tra gli allievi. Chi si aggiudicherà il premio finale? Ancora non lo si può sapere, ma quel che è certo è che la Scuola d’Arte più seguita del piccolo schermo è colma di talenti imparagonabili. Dunque, la decisione finale sarà difficilissima da prendere. Intanto però, i concorrenti continuano a prendersi le ‘sgridate‘ dai loro insegnanti. Questo è quello che è accaduto a Deddy. Rudy Zerbi sgrida Deddy: lui la prende malissimo Nel corso del programma, l’insegnante di canto Rudy Zerbi ha sgridato il suo allievo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso del noto talent ‘’, non mancano i colpi di scena. Ecco cos’ètra Rudy Zerbi e l’allievo. La finale del Serale di ‘di Maria De Filippi‘ si avvicina sempre di più e, com’è giusto che sia, crescono anche le ansie e le tensioni soprattutto tra gli allievi. Chi si aggiudicherà il premio finale? Ancora non lo si può sapere, ma quel che è certo è che la Scuola d’Arte più seguita del piccolo schermo è colma di talenti imparagonabili. Dunque, la decisione finale sarà difficilissima da prendere. Intanto però, i concorrenti continuano a prendersi le ‘sgridate‘ dai loro insegnanti. Questo è quello che è accaduto a. Rudy Zerbi sgrida: lui la prende malissimo Nel corso del programma, l’insegnante di canto Rudy Zerbi ha sgridato il suo allievo ...

