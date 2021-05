Ylenia conosceva il suo l’assassino | oggi avrebbe dovuto incontrare la figlia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli –Lombardo, 33 anni, è stata uccisa nel tardo pomeriggio di ieri a San Paolo Bel Sito, un piccolo centro del Nolano, in provincia di Napoli. I carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna che indagano in merito al femminicidio della donna, hanno fermato un 36enne per omicidio aggravato e incendio. A San Paolo era giunta da poco meno di un anno. Ad una vicina di casa ieri pomeriggio aveva chiesto di mettere nella giornata diil sacchetto con la carta per la differenziata perchè leisarebbe dovuta partire per andare in provincia di Viterbo a trovare ladi 11 anni e la mamma. Purtroppo quel viaggio la giovane mamma non lo hai mai fatto. Da quanto accertato dalle ricerche condotte dai carabinieri, il marito della donna è in carcere, dal 2019, per ...