Vaccini, Pregliasco: “Sospensione brevetti? Non si fanno nel sottoscala” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’apertura da parte di Stati Uniti e Unione europea a una possibile Sospensione dei brevetti sui Vaccini anti Covid “è un passo importante nella misura in cui indica che si è preso ben atto della necessità di affrontare il problema in modo globale e della necessità che ci siano Vaccini per tutti, in un’ottica di equità e di interesse di tutto il mondo compresi i territori più in difficoltà. Ma non è questo l’elemento determinante, anzi è un aspetto più di immagine”. Così Fabrizio Pregliasco commenta la notizia all’Adnkronos Salute. Il punto, sottolinea il virologo dell’università Statale di Milano, è che non si tratta solo di una questione di brevetto. “Si tratta di avere l’aspetto industriale, i biorettori. Non è che i Vaccini si fanno in un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) L’apertura da parte di Stati Uniti e Unione europea a una possibiledeisuianti Covid “è un passo importante nella misura in cui indica che si è preso ben atto della necessità di affrontare il problema in modo globale e della necessità che ci sianoper tutti, in un’ottica di equità e di interesse di tutto il mondo compresi i territori più in difficoltà. Ma non è questo l’elemento determinante, anzi è un aspetto più di immagine”. Così Fabriziocommenta la notizia all’Adnkronos Salute. Il punto, sottolinea il virologo dell’università Statale di Milano, è che non si tratta solo di una questione di brevetto. “Si tratta di avere l’aspetto industriale, i biorettori. Non è che isiin un ...

