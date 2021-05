Vaccini per tutti e soprattutto per i paesi più poveri: una buona notizia arriva dagli Stati Uniti (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è la svolta sui brevetti dei Vaccini anti Covid: l’Amministrazione Biden ha annunciato di volerli rendere pubblici. Una decisione epocale che permetterebbe così anche ai paesi in forte difficoltà, sia economica che epidemiologica, di fabbricarsi in casa il siero anti-virus. X Leggi anche › arriva il vaccino per gli adolescenti, per i più piccoli si deve aspettare un po’ di più › Vaccino, gli indecisi sono cinque milioni. E non tutti sono no vax Brevetti Vaccini: Biden li vuole liberi Una svolta storica che nasce dalle crescenti pressioni internazionali e interne, davanti al diffondersi incontrollato della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è la svolta sui brevetti deianti Covid: l’Amministrazione Biden ha annunciato di volerli rendere pubblici. Una decisione epocale che permetterebbe così anche aiin forte difficoltà, sia economica che epidemiologica, di fabbricarsi in casa il siero anti-virus. X Leggi anche ›il vaccino per gli adolescenti, per i più piccoli si deve aspettare un po’ di più › Vaccino, gli indecisi sono cinque milioni. E nonsono no vax Brevetti: Biden li vuole liberi Una svolta storica che nasce dalle crescenti pressioni internazionali e interne, davanti al diffondersi incontrollato della ...

