Toghe promosse e bocciate | le pagelle del dossier Amara

(Di giovedì 6 maggio 2021) Di Matteo ha scoperchiato il caso che Davigo aveva "gestito" in altro modo. Greco non ne sta uscendo bene

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toghe promosse

il Giornale

Arrivato al decimo giorno senza accennare a placarsi, il ciclone che ha investito la magistratura intorno ai verbali dell'avvocato Pietro Amara e alle sue inquietanti rivelazioni sulla presunta "...Giulio Cesare Cipolletta e Marco Mescolini. Storie parallele quelle di questi due magistrati, uno giudice a Pisa che si è fatto notare per alcuni reiterati comportamenti poco ortodossi per un ...Arrivato al decimo giorno senza accennare a placarsi, il ciclone che ha investito la magistratura intorno ai verbali dell'avvocato Pietro Amara e alle sue inquietanti rivelazioni sulla presunta «Loggi ...La parola “restaurazione” fa paura. Forse per pregiudizi ideologici sedimentati nel – e dal – tempo. Ma per tentare di iniziare una credibile riforma della ...