Super Animal Royale in arrivo su console (Di giovedì 6 maggio 2021) Modus Games e Pixile Studios oggi hanno annunciato che Super Animal Royale arriverà in accesso anticipato su Xbox Game Preview e Game Pass l'1 giugno. Gli abbonati Game Pass avranno accesso alla Founder Edition dal giorno uno. È la prima volta che l'adorabilmente brutale sparatutto 2D multiplayer, attualmente in accesso anticipato su Steam, sarà disponibile per una console domestica. Inoltre, le versioni Nintendo Switch, PlayStation, e Google Stadia saranno disponibili entro la fine dell'anno, quando il gioco non sarà più in accesso anticipato. Tutte le versioni saranno compatibili tra loro, con cross-play e cross-save. I giocatori che non vedono l'ora di unirsi al caos ferino di Super Animal Royale's possono anche scaricare subito la versione ad accesso ...

