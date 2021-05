Skriniar: “Abbiamo interrotto il dominio Juve. L’unica cosa brutta non poter festeggiare con i tifosi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato un’intervista al sito slovacco Sport.sk dopo la vittoria dello scudetto con la maglia nerazzurra: “Provo una gioia irreale. Confesso che non mi aspettavo di vincerlo domenica. Pensavo di chiudere il discorso in casa con la Samp sabato. È successo, e sono solo contento che sia andata così. È un enorme successo. Per me, la società, per i tifosi. Dopotutto, lo stavano aspettando da undici lunghi anni”. Come ha trascorso l’ultima domenica?“Ho visto la partita dell’Atalanta in una stanza d’albergo su un tablet, soprattutto gli ultimi quindici minuti, quando l’Atalanta ha fallito il rigore. Dopo il fischio finale, ho subito aperto lo champagne. Questo è chiaramente il più grande successo della mia carriera. Vincere un titolo italiano è molto impegnativo. È incredibile, probabilmente capirò tutto con il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Il difensore dell’Inter, Milan, ha rilasciato un’intervista al sito slovacco Sport.sk dopo la vittoria dello scudetto con la maglia nerazzurra: “Provo una gioia irreale. Confesso che non mi aspettavo di vincerlo domenica. Pensavo di chiudere il discorso in casa con la Samp sabato. È successo, e sono solo contento che sia andata così. È un enorme successo. Per me, la società, per i. Dopotutto, lo stavano aspettando da undici lunghi anni”. Come ha trascorso l’ultima domenica?“Ho visto la partita dell’Atalanta in una stanza d’albergo su un tablet, soprattutto gli ultimi quindici minuti, quando l’Atalanta ha fallito il rigore. Dopo il fischio finale, ho subito aperto lo champagne. Questo è chiaramente il più grande successo della mia carriera. Vincere un titolo italiano è molto impegnativo. È incredibile, probabilmente capirò tutto con il ...

