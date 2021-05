“Se la Rai mi fa causa, ho i mezzi per potermi difendere. Ma se fosse accaduto a qualcun altro?” | VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) Poco dopo l’audizione di Franco Di Mare in Commissione Vigilanza Rai, Fedez ha preso la parola su Instagram e ha replicato alle accuse mosse dal direttore di RaiTre spiegando la storia del VIDEO della telefonata pubblicato sui suoi canali social e dicendosi pronto a rispondere qualora il caso dovesse finire in Procura (come paventato dal vertice del Terzo Canale della tv pubblica e da alcuni parlamentari) per una causa civile. Fedez risponde alle accuse di Franco Di Mare e dà la sua versione dei fatti “Si è riunita la commissione di vigilanza della Rai. Il direttore di Rai 3 mi accusa di manipolazione del VIDEO e allude al fatto che io avrei ordito un complotto con alcuni giornalisti – ha detto Fedez nelle stories pubblicate su Instagram -. Dall’altra parte la Lega propone di denunciarmi”. Dopo questo breve cappello introduttivo, il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Poco dopo l’audizione di Franco Di Mare in Commissione Vigilanza Rai, Fedez ha preso la parola su Instagram e ha replicato alle accuse mosse dal direttore di RaiTre spiegando la storia deldella telefonata pubblicato sui suoi canali social e dicendosi pronto a rispondere qualora il caso dovesse finire in Procura (come paventato dal vertice del Terzo Canale della tv pubblica e da alcuni parlamentari) per unacivile. Fedez risponde alle accuse di Franco Di Mare e dà la sua versione dei fatti “Si è riunita la commissione di vigilanza della Rai. Il direttore di Rai 3 mi accusa di manipolazione dele allude al fatto che io avrei ordito un complotto con alcuni giornalisti – ha detto Fedez nelle stories pubblicate su Instagram -. Dall’altra parte la Lega propone di denunciarmi”. Dopo questo breve cappello introduttivo, il ...

