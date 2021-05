SciFiClub | le novità in uscita a maggio

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 maggio 2021)ha reso disponibile il calendario delle uscite in streaming del mese di. Interamente dedicato alla fantascienza, un’accurata selezione del team Trieste Science+Fiction Festival Un intero programma dedicato alla cultura e alla visione della fantascienza. Introdotti da una presentazione da parte degli esperti de La Cappella Underground e del Trieste Science+Fiction Festival; tra cult e pietre miliari della visione, l’accurata selezione della storica manifestazione triestina a portata di click.è attualmente attiva solo su territorio italiano e ha come partner ufficiale la piattaforma MyMovies. I film sono tutti disponibili in lingua originale con sottotitoli italiani. E’ possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o di sei mesi. Il programma completo: tra cult di visioni e ...