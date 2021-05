Qualiano e Napoli in lacrime per Martina: raccontava la battaglia contro il cancro in un blog (Di giovedì 6 maggio 2021) Qualiano piange Martina Tabacchini. La ragazza, solare e tenace, è stata stroncata da un tumore. La notizia arriva dalla Pro Loco di Qualiano: “Un altro Angelo sale al Cielo, Martina Tabacchini, ragazza dolce e solare, figlia di Ciro, un amico di questa pro loco, Presidente dell’associazione diabetici di Qualiano. Che la terra ti sia Lieve. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)piangeTabacchini. La ragazza, solare e tenace, è stata stroncata da un tumore. La notizia arriva dalla Pro Loco di: “Un altro Angelo sale al Cielo,Tabacchini, ragazza dolce e solare, figlia di Ciro, un amico di questa pro loco, Presidente dell’associazione diabetici di. Che la terra ti sia Lieve. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

