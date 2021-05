PlayStation Store: Sony affronterà una class-action poiché accusata di 'monopolio' (Di giovedì 6 maggio 2021) Sony Interactive Entertainment sta per affrontare una causa per la sua decisione di limitare la vendita di giochi digitali all'interno di PlayStation Store. La class action afferma che il titolare della piattaforma esercita un monopolio illegale che gli consente di addebitare prezzi esorbitanti per la vendita di giochi. La causa afferma che i giochi digitali disponibili attraverso il PlayStation Store hanno un prezzo fino al 175% superiore rispetto alle loro controparti su disco vendute presso i tradizionali rivenditori. Nel documento presentato si legge: "Il monopolio di Sony le consente di addebitare prezzi super competitivi per i giochi digitali per PlayStation, che sono significativamente più alti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021)Interactive Entertainment sta per affrontare una causa per la sua decisione di limitare la vendita di giochi digitali all'interno di. Laafferma che il titolare della piattaforma esercita unillegale che gli consente di addebitare prezzi esorbitanti per la vendita di giochi. La causa afferma che i giochi digitali disponibili attraverso ilhanno un prezzo fino al 175% superiore rispetto alle loro controparti su disco vendute presso i tradizionali rivenditori. Nel documento presentato si legge: "Ildile consente di addebitare prezzi super competitivi per i giochi digitali per, che sono significativamente più alti ...

