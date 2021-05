(Di giovedì 6 maggio 2021) Tra il 2012 e il 2015 Mps non ha contabilizzato tempestivamente nei propri bilanci rettifiche su crediti per complessivi 11,42di euro, pari a 7,77al netto dell'effetto fiscale, ...

Advertising

iconanews : Perizia gip su Mps, 11 miliardi di npl contabilizzati tardi - giornaleradiofm : Perizia gip su Mps, 11 miliardi di npl contabilizzati tardi: (ANSA) - MILANO, 06 MAG - Tra il 2012 e il 2015 Mps no… - fisco24_info : Perizia gip su Mps, 11 miliardi di npl contabilizzati tardi: Sotto Profumo-Viola violate norme contabili, procedure… - Ansa_Fvg : Sparatoria Questura: riserva Gip su sorti processuali Meran. Valutata in incidente probatorio perizia psichiatrica… - messveneto : Omicidio in questura, il killer è capace di intendere: potrà essere giudicato: Alejandro Augusto Stephan Meran rite… -

Ultime Notizie dalla rete : Perizia gip

ANSA Nuova Europa

E' quanto hanno accertato i periti Gian Gaetano Bellavia e Fulvia Ferradini, incaricati daldi Milano Guido Salvini di verificare la corretta contabilizzazione delle rettifiche risultanti da tre ...Su Pasquini la difesa aveva chiesto unapsichiatrica con la formula dell'incidente probatorio, ma ill'aveva rigettata. C'è comunque la possibilità di chiedere un riscontro medico, anche ...Tra il 2012 e il 2015 Mps non ha contabilizzato tempestivamente nei propri bilanci rettifiche su crediti per complessivi 11,42 miliardi di euro, pari a 7,77 miliardi al netto dell'effetto fiscale, cif ...“Nel mio computer c’è un file pieno di video che riprendono le aggressioni che ho subito da Alfredo”. Così Loris Pasquini, 72 anni, ex ferroviere, in carcere dal 29 marzo scorso con l’accusa di aver u ...