Masters1000 Madrid 2021, missione compiuta per Matteo Berrettini! Battuto Delbonis in 2 set e quarti di finale centrati (Di giovedì 6 maggio 2021) Battendosi il cuore sul petto. Matteo Berrettini vola per la terza volta in carriera nei quarti di finale di un Masters1000. Lo fa a Madrid (Spagna), piegando un coriaceo Federico Delbonis (n.77 del mondo) per 7-6 6-4. Una partita difficile per Matteo, messo in difficoltà dalla traiettorie super arrotate mancine dell'argentino. Con la forza del cuore e della mente, però, il n.10 del mondo ha trovato la via per far male al suo avversario e, alternando fioretto e sciabola, ha portato a casa il match. Il prossimo rivale sarà il cileno Cristian Garin che ha sconfitto il n.2 del tabellone Daniil Medvedev, confermando le sue grandi attitudini su questa superficie. Il bilancio tra i due è in parità, con la vittoria del sudamericano nella finale dell'ATP di ...

