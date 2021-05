Mappa colori Europa: Italia tutta rosso 'chiaro'. Alcuni Paesi in arancione o in verde (Di giovedì 6 maggio 2021) Buone notizie dalla nuova Mappa colorata dell'Europa in tempi di Covid , aggiornata settimanalmente dall' Ecdc : per la prima volta da molto tempo l'Italia dà l'addio al rosso scuro, colore di maggior ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Buone notizie dalla nuovacolorata dell'in tempi di Covid , aggiornata settimanalmente dall' Ecdc : per la prima volta da molto tempo l'dà l'addio alscuro, colore di maggior ...

