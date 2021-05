Liverpool | agente Klopp | “La sua panchina non è assolutamente in discussione”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool agente

Il Posticipo

Commenta per primo Jurgen Klopp resterà alanche la prossima stagione, con o senza la qualificazione in Champions League. Lo ha confermato il suoai microfoni di Sky Sports Germany .... anche se ha trascorso solo una stagione in compagnia di Super Mario: quella 2014/2015 in maglia. Ma qualcosa andò per il verso sbagliato: 'Ero a Southampton e il miomi ha chiamato ...L’agente di Jurgen Klopp non ha dubbi e ritiene che nonostante l’ultima annata sia stata davvero deludente, con l’eliminazione ai quarti di Champions League e – al momento – la mancata qualificazione ...Jurgen Klopp resterà al Liverpool anche la prossima stagione, con o senza la qualificazione in Champions League. Lo ha confermato il suo agente ai microfoni ...