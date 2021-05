LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Conyedo si gioca il pass olimpico! Semifinali dalle 18 (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44: Tra qualche minuto prenderanno il via le Semifinali che, di fatto, sono finali perchè i vincitori saranno qualificati per i Giochi di Tokyo 17.42: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Preolimpico di Lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero 15.20: La prima parte della nostra DIRETTA si chiude qui. L’appuntamento è alle 18 per la sessione delle finali con l’azzurro Conyedo a un solo passo dalla qualificazione per Tokyo 2021. Dovrà vedersela con il bulgaro Bataev 15.18: E’ lo statunitense OLIVEr ad aver conquistato il successo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44: Tra qualche minuto prenderanno il via leche, di fatto, sono finali perchè i vincitori saranno qualificati per i Giochi di Tokyo 17.42: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella prima giornata deldisu base mondiale che assegnerà inelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero 15.20: La prima parte della nostrasi chiude qui. L’appuntamento è alle 18 per la sessione delle finali con l’azzurroa un soloo dalla qualificazione per Tokyo 2021. Dovrà vedersela con il bulgaro Bataev 15.18: E’ lo statunitense Or ad aver conquistato il successo ...

