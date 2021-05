L’ex Udinese Dominissini ricoverato in gravi condizioni a causa del Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris Dominissini, 59 enne ex calciatore e allenatore dell’Udinese è ricoverato in condizioni molto serie e preoccupanti da diversi giorni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a causa del Covid-19. Lo riporta la Gazzetta dello sport. Dominissini, è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, che poi ha anche allenato. In queste ore i familiari e gli amici sono in apprensione per le condizioni del tecnico. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris, 59 enne ex calciatore e allenatore dell’inmolto serie e preoccupanti da diversi giorni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine adel-19. Lo riporta la Gazzetta dello sport., è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, che poi ha anche allenato. In queste ore i familiari e gli amici sono in apprensione per ledel tecnico. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

